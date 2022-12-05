Maganda kurşunu 198 gün sonra öldürdü

Çorum'da maganda kurşunu ile vurularak yaralanan çocuk 198 gün sonra hayatını kaybetti.



Olay, 21 Mayıs'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte bir yakınlarının düğününe giden 6 yaşındaki Berke Düzgün, arkadaşları ile oynarken başına yorgun mermi isabet etti.



Bir anda kanlar içinde yere düşen Berke, ailesi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Tedavi altına alınan Berke’nin başındaki mermi ameliyatla çıkartıldı. Bilinci kapalı bir şekilde tedavisine devam edilen Berke, bu sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Berke’nin cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Kıymet ve Celal Düzgün Çiftçi'nin 3 çocuğundan olan Berke, son yolculuğuna uğurlanacak.

5 BİN 482 BOŞ KOVAN İNCELENDİ



Olayla ilgili Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, düğün alanındaki 5 bin 482 deforme mermi çekirdeği tespit edildi.



Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü'nde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan raporla şüpheliler arasındaki A.A.'ya ait tabancanın çocuğun başından çıkarılan mermi çekirdeği ile eşleştiği belirlendi. Gözaltına alınan A.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



Düğüne katılanların listesi ve kamera kayıtlarından yola çıkan polis 27'si şüpheli, toplam 287 kişinin ifadesine başvurmuştu.