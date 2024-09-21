Maganda kurşunu 7 yaşındaki Nisa'yı hayattan kopardı

Muş’ta düğün kutlamaları sırasında konvoydan ateşlenen bir mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez’in başına isabet etti.

Olayın ardından sağlık ekipleri, küçük Nisa’ya müdahale ederek Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olarak değerlendirilen Nisa, Elazığ’daki bir hastaneye sevk edildi.

Burada da acil müdahale gerçekleştirilen küçük kız yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.