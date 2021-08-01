Maganda kurşunu 8 yaşındaki Eymen'i öldürdü

Sultangazi'de gelin alma sırasında halay çekilirken havaya ateş açılması sonucu yaralanan bir çocuk yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 88. Sokak'ta gelin alma sırasında halay çekilirken havaya ateş edilmesi sonucu, olay yerinin yakınındaki bir binanın balkonunda bulunan 8 yaşındaki Eymen Avcı'ya kurşun isabet etti.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.