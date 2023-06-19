Maganda kurşunu 9 gün sonra öldürdü

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in çekilen tomografisinde baş bölgesinde yorgun mermi olduğu belirlenmiş, hayati tehlikesi bulunan çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.



Kerem Can'ın, 37 haftalık hamile annesi Fatma Özdemir (40) olaydan iki gün sonra aynı hastanede erkek bebek dünyaya getirmişti. Yaklaşık üç hafta erken dünyaya gelen bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alınmıştı.