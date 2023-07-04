Maganda kurşunu Aydın’ı hayattan kopardı | “Hiçbir şey hatırlamıyorum”

İki saat sonra alkollü bir şekilde tekrar sahile gelen Şahbaz, tabancayla ilk önce etrafa rastgele, daha sonra da Kılınç ailesine doğru ateş açmaya başladı. Bu sırada kurşunlardan biri Kılınç’ın 11 yaşındaki oğlu Aydın’ın boynuna isabet etti.



Oğlunun boynundan vurulduğunu gören anne Kılınç, çığlık atarak yardım istedi. Bunun üzerine şüpheli Şahbaz, ağır yaralı çocuğu kendi otomobiliyle Karataş Devlet Hastanesi’ne götürdü. Aydın Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahbaz ise gözaltına alındı.



“ÇOK ALKOLLÜYDÜM, HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM”



Şahbaz ifadesinde, “Çok alkollüydüm. Nasıl oldu bilmiyorum? O kadın bana ait barakada yaşıyordu. Hiç ücret talep etmedim. Aramızda herhangi bir husumet yok. Olay nasıl oldu, ne zaman oraya gittim, hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi.



Adliyeye sevk edilen Şahbaz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ölen Aydın Kılınç’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Karataş’ta defnedildi.