Maganda kurşunu bu kez Meliha'ya isabet etti

"KUTLAMA YAPARKEN SİLAH KULLANILMASIN"



Ergün, yaşadıkları olaydan sonra komşularının da çocuklarını site bahçesine indirmeye çekindiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Kızımın çok şükür hayati tehlikesi yok ama korkuyor. Bir böcek tarafından ısırıldığını düşünüyor. Yaralanmasına neden olan şeyin bir kurşun olduğunu şu an bilmiyor. O daha çok küçük bir çocuk. Artık nasıl güvenle aşağıya inip oyun oynayacağını ve sosyal hayata adapte olacağını bilemiyoruz. Yetkili olmayan insanlar silah kullanmasınlar. Bir kutlama yaparken silah kullanmasınlar. Benzer olayları duyduğumuzda üzülürdük ama bizim başımıza da aynı olay geldi. Allah kimseye evlat acısı göstermesin."