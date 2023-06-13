Maganda kurşunu cama isabet etti

“ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADIK”

Anne Aylin Minas, “Akşam saatlerinde yemek yemek için hazırlanıyorduk. Silah sesleri duydum ve kendime kendime ‘Umarım kimseye birşey olmaz’ dedim. O sırada kızım çığlıklarla odasından geldi. Anne camımız çatladı camda delikler olduğunu söyledi. Sonra geldik baktık camlar delinmiş vaziyette. Direk 155 polise haber verdim. Geldi ekipler baktı . Ne olduğunu biz de anlayamadık. Bir korku yaşadık.Gördünüz zaten siz de buranın halini.” diye konuştu.