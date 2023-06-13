Maganda kurşunu cama isabet etti

İstanbul Esenler'de düğün kutlaması sırasında sokakta silahla havaya rastgele ateş açıldı. Kurşunlar bu sırada kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep Minas'ın odasının camına isabet etti. Küçük çocuk şans eseri ölümden döndü.

Maganda kurşunu cama isabet etti

Esenler Fatih Mahallesi’nde pazar akşam saatlerinde düğün için araçlarla oluşturulan konvoydan havaya silahla rastgele ateş açıldı.

Silahtan çıkan onlarca saçma bir evin camına isabet etti. O sırada odasında kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep, camların çatlamasının ardından korkuyla annesinin yanına koştu.

Maganda kurşunu cama isabet etti - 1

Odanın halini gören aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Evin içerisinde inceleme yapan ekipler, havaya ateş eden şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Maganda kurşunu cama isabet etti - 2

“ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADIK”

Anne Aylin Minas, “Akşam saatlerinde yemek yemek için hazırlanıyorduk. Silah sesleri duydum ve kendime kendime ‘Umarım kimseye birşey olmaz’ dedim. O sırada kızım çığlıklarla odasından geldi. Anne camımız çatladı camda delikler olduğunu söyledi. Sonra geldik baktık camlar delinmiş vaziyette. Direk 155 polise verdim. Geldi ekipler baktı . Ne olduğunu biz de anlayamadık. Bir korku yaşadık.Gördünüz zaten siz de buranın halini.” diye konuştu.

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