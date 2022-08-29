Maganda kurşunu can aldı

Ankara'da bir çocuk, düğündeki maganda kurşunuyla öldü.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Mamak'ın Küçük Kayaş Mahallesi'nde oturan Baytemür ailesi, akrabalarının Kıbrıs köyündeki düğününe katıldı.

Kıbrıs Köyü Caddesi'ndeki düğünde kutlama için havaya silahlar ateşlendi.

O.T.'nin tabancasından çıkan mermi, düğün alanında bulunan Emirhan Baytemür'ün (9) başına isabet etti.

Ağır yaralanan Emirhan, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Emirhan Baytemür, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan O.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.