Maganda kurşunu iki kişiyi yaraladı

Şanlıurfa ve Diyarbakır'da iki kişi nereden geldiği belli olmayan kurşunlarla yaralandı. Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Maganda kurşunu iki kişiyi yaraladı

İlişkili Haberler

Maganda kurşunu yine can aldı

Maganda kurşunu yine can aldı

13 aylık bebek maganda kurşunu ile öldü

13 aylık bebek maganda kurşunu ile öldü

Tüm uyarılara rağmen rastgele ateşlenen silahlar yaralanmalara ve can kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

Farklı şehirlerdeki iki vatandaş daha nereden geldiği belli olmayan saçma ve kurşunlarla yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haşimiye mahallesinde nereden ateşlendiği bilinmeyen tüfek saçmaları, yolda yürüyen İbrahim Canpolat'ın sırtına isabet etti.

Yaralandığını fark etmeyen 30 yaşındaki Canpolat, bu şekilde otobüse bindi. Ancak bir süre sonra bir anda yere yığıldı. Şoför ve diğer yolcular, 112'ye haber verdi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumu iyi.

Benzer bir haber Diyarbakır'dan da geldi. Kayapınar ilçesindeki Mahabad Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen kadın, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen bir kurşunla yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, iki kentte de silahları ateşleyen şüphelileri arıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...