Maganda kurşunu iki kişiyi yaraladı

Tüm uyarılara rağmen rastgele ateşlenen silahlar yaralanmalara ve can kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

Farklı şehirlerdeki iki vatandaş daha nereden geldiği belli olmayan saçma ve kurşunlarla yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haşimiye mahallesinde nereden ateşlendiği bilinmeyen tüfek saçmaları, yolda yürüyen İbrahim Canpolat'ın sırtına isabet etti.

Yaralandığını fark etmeyen 30 yaşındaki Canpolat, bu şekilde otobüse bindi. Ancak bir süre sonra bir anda yere yığıldı. Şoför ve diğer yolcular, 112'ye haber verdi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumu iyi.



Benzer bir haber Diyarbakır'dan da geldi. Kayapınar ilçesindeki Mahabad Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen kadın, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen bir kurşunla yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, iki kentte de silahları ateşleyen şüphelileri arıyor.

