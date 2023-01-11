Maganda kurşunuyla ölüme 15 gözaltı

Kayseri'de bir kişinin düğünde "maganda kurşunu" ile hayatını kaybetmesiyle ilgili 15 zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi ilçesindeki düğün töreninde, maganda kurşunuyla yaşamını yitiren M.K'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, düğündeki kamera görüntüleri incelendi.



Jandarma ekipleri, düğünde silahla havaya ateş açan 15 şüphelinin, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.



Develi ve İncesu ilçelerinde 15 ayrı adreste eş zamanlı yapılan aramada ekipler, 15 tabanca, 16 tabanca şarjörü, 4 bin 875 tabanca fişeği, 28 av tüfeği, 467 av tüfeği fişeği, 4 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca şarjörü, 31 kurusıkı tabanca fişeği, 7 gaz tabancası, 1 havalı tüfek ile 425 havalı tüfek fişeği ele geçirdi.



Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.



NE OLMUŞTU?



Kayseri'nin Develi ilçesi Çaylıca Mahallesi'ndeki bir düğünde, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla havaya rastgele ateş açılmasının ardından "maganda kurşunu"nun isabet etmesi sonucu yaralanan M.K, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde, üç gün önce hayatını kaybetmişti.

