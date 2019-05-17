Kağıthane'de havaya açılan ateş sonucu balkondan düğün izleyen kadının ölümüne yol açtığı gerekçesiyle 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dokuzuncu duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Hakkı Aygüneş katıldı. Diğer sanık Hüseyin Özgüven'i avukatının temsil ettiği duruşmada, maktul Hülya Özdemir'in eşi ve yakınları da müdahil olarak hazır bulundu.



Celse arasında müdahil avukatları tarafından mahkemeye sunulan bir dilekçede, "sanık İsmail Aygüneş'in eyleminin olası kast kapsamında değerlendirilmesinin istendiği" ve buna ilişkin Yargıtayca hükme bağlanan örnek bir kararın da dosyaya sunulduğu belirtildi.



"BALKONDA İNSAN OLMADIĞINDAN YÜZDE YÜZ EMİNİM"



Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık Aygüneş, kendisine ait marketin önünde ruhsatsız silahla ateş ettiğini belirterek, "Ancak kimsenin ölümüne neden olmadım. Bu konuda beraatimi istiyorum. Mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan tüm yasa hükümlerinin uygulanmasını ve şartlar oluşması halinde hakkımdaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesini istiyorum" dedi.



Sanık Aygüneş'in avukatı İlkay Sezer, soruşturmanın eksik yürütüldüğünü ve toplanamayan deliller nedeniyle müvekkilinin mağdur edildiğini savunarak, müvekilin bulunduğu konumdan maktulün vurulmasının söz konusu olmadığını ve müvekkilinin sadece 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan yargılanması gerektiğini öne sürdü.



Davanın karara bağlanacağı belirtilerek son sözü sorulan sanık İsmail Hakkı Aygüneş, "Marketin tam önünden çıktım, gelin arabasının önünde havaya bakarak ateş ettim. Balkonda insan olmadığından yüzde yüz eminim. Karşı balkondan iki kişi bizi seyrediyordu. Suçsuzum, beraatimi isterim" ifadelerini kullandı.



TEDBİRSİZLİKLE ÖLÜME NEDEN OLMA KARARI



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Aygüneş'in "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan, kusur ve suçun işleniş biçimine göre6 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Bu cezayı, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak 5 yıla indiren heyet, sanığa "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.



Heyet, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan da hapis cezası istenen sanık Aygüneş'in, bu suçu işleyip işlemediği hususunda gereğini yapması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını da karar bağladı.



Sanıklardan Hüseyin Özgüven'i, "ruhsatsız silah taşımak"suçundan 10 ay ve "ruhsatsız silahla havaya ateş etme" suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 1 yıl 3 ay hapisle cezalandıran heyet, bir daha suç işlemeyeceği konusunda mahkemedeki olumlu kanaat nedeniyle sanığın bu hükmünün açıklanmasını 5 yıl süreli denetimle geri bıraktı.



Diğer sanıklar Muhammed Emin Aydın ve Ümit Yardım'ın, "silahla ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan, silahın, "ateşli silahlar kanunu" kapsamındaki silahlardan olmadığı (kurusıkı) gerekçesiyle beraat hükmü kuran heyet, bu sanıklar hakkında, "huzuru bozacak gürültüye neden olma" ve "yasak olmayan silahları sokakta görünür şekilde taşımak" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına yönelik karar aldı.



SAVCILIK MÜTALAASI



Mütalaada, 22 Mayıs 2016'da Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde bir düğün olduğu ve saat 17.00 sıralarında gelin alma merasimi sırasında, düğün evinin olduğu sokakta çok sayıda şahsın havaya silahla ateş ettiğinin tespit edildiği belirtilerek, maktul Hülya Özdemir'in de merasimi seyretmek için komşusunun 5. kattaki evinin balkonunda bulunduğu ve gelinin bindiği aracın hareket etmesi sırasında açılan ateş sonucu başından yaralanıp olay yerinde hayatını kaybettiği dile getiriliyordu.



Olay tanıklarının gelin arabası hareket ettiği anda arabanın önüne geçen bir şahsın, silahla beş el ateş ettiğini söyledikleri ve bununla ilgili araştırma yapıldığı aktarılan mütalaada, ateş eden şahsın olayın meydana geldiği sokakla Sultan Selim Caddesi'nin kesiştiği köşede, bir market işleten sanık İsmail Hakkı Aygüneş olduğunun tespit edildiği ifade ediliyordu.



Gelen rapora göre Hülya Özdemir'in ölümüne sebep olan kurşunun Aygüneş'in iş yerinden ele geçirilen silahtan çıkmadığının anlaşıldığı vurgulanan mütalaada, tanık beyanları, atış yeri mesafesi, atış açısı ve atış zamanına göre göre maktulün sanık Aygüneş'in yaptığı atış sonucu öldüğü, olaydan sonra silahın değiştirildiği, olayda kullanılan silahın ortaya çıkmaması için olay yerindeki boş kovanların toplandığı, toplatıldığı önü sürülüyordu.



Mütalaada, sanığın, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 3 yıldan 9 yıla, "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan 6 aydan 3 yıla ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla olmak üzere toplam 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.



Mütalaada, sanık Hüseyin Özgüven'in, "genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması, sanıklar Muhammet Emin Aydın ve Ümit Yardım'ın ise "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan beraatlerine karar verilmesi isteniyordu.

