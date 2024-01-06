Maganda kurşunuyla vurulan minibüs şoförü kurtarılamadı

Kendileri için durumun zor olduğunu belirten Kaya, “Kendisi 30 yaşındadır. Evlidir, 2 tane de çocuğu var. Şoför olarak çalışıyordu durakta. Artık kaza mı diyelim ne diyelim, kurşun gelmiş arka camdan girmiş, şoförün başının yanındaki kütüğü geçerek başına değmiş” diye konuştu.



"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"



Minibüs sürücüsü Mehmet Mekin Ercan ise üzgün olduklarını belirterek, “Öncelikle ailesine baş sağlığı diliyorum. Şoförler camiası olarak hepimiz çok üzgünüz. O bölgelerde bu gibi olaylar sürekli olaylar yaşanıyor. Herkes eline silah almış, tur atıyor. Biz buna karşıyız. Ekmek parası için evimizden çıkıyoruz, direksiyon başındayız ve can güvenliğimiz yoktur. Direksiyon başındasın ve kör kurşun geliyor sana isabet ediyor. Biz evimize ekmek götüren insanlarız” diye konuştu.



Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücüleri, cenazenin ardından, dikiz aynalarına siyah kurdele astıkları 100’ün üzerinde minibüsle şehir turu attı.