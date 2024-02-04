Maganda spikere ceza yağdı: Çam Sakura'yı yıkmaya geldim

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ahsenur A.’ya “Drift yapmak” maddesinden 32 bin 233 lira, “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 32 bin 923 TL idari para cezası uygulandı.



HEM EHLİYETİ ALINDI HEM DE ARACI MEN EDİLDİ



Ayrıca 34 KIH 03 plakalı araç sürücüsü Ahsenur A.’nın aynı zamanda araç sahibi olması nedeniyle otomobili, 60 gün süre ile trafikten men edildi. Sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

İdari işlemleri tamamlanan Ahsenur A.’ya emniyette “Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesinden adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.