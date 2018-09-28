2018 yılının ilk 8 ayında düğün ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde "maganda" kurşunlarından kaynaklı 4'ü ölümlü, 444'ü yaralanmalı toplam 448 olay meydana geldi.
Ölümle sonuçlanan olaylarının tamamı, yaralanmayla sonuçlanan olayların yüzde 36,9'u aydınlatıldı.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, merkez ve taşra teşkilatlarına gönderdiği yazıda, düğün ve asker eğlencesi gibi sevinç anlarında silahla ateş edilmesinin engellenmesine yönelik alınan tedbirlerin artırılması talimatını verdi.
Magandalar 8 ayda 4 can aldı, 444 kişiyi yaraladı
Anadolu AjansıTürkiye
Bu yılın ilk 8 ayında eğlenirken silaha sarılan magandalar 4 can aldı. Maganda kurşunları 444 kişiyi de yaraladı.
2018 yılının ilk 8 ayında düğün ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde "maganda" kurşunlarından kaynaklı 4'ü ölümlü, 444'ü yaralanmalı toplam 448 olay meydana geldi.