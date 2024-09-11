Magandalar işinden evine giden adamı vurdu

Kocaeli'de motosikletten rastgele açılan ateşte, işinden evine giden vatandaş yaralandı.

Magandalar işinden evine giden adamı vurdu

'nin Gebze ilçesinde bir motosikletten, rastgele 4 el ateş edildi. Kurşunlardan birisi işinden evine giden bir şahsa isabet etti. Yaralanan şahıs Şehit Onbaşı Oktay Kaya Caddesi'ne kaçtı. Şahsın yaralandığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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