Magandayı uyaran polis canından oldu

Osmaniye'de yıllık izindeki polis memuru, tartıştığı kişi tarafından öldürüldü.



Edinilen bilgiye göre olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8006 sokakta meydana geldi.



Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu (40) yıllık iznini geçirmek için memleketi Osmaniye'ye geldi.



Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, komşu balkondan havaya tüfekle ateş eden kişiyle tartışan Uğurlu, şüpheli tarafından av tüfeğiyle omuz kısmından vurularak yaralandı.

Uğurlu, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceği sırada yaşamını yitirdi.



Şüpheli gözaltına alındı.