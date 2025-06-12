Mağara cinayetinde yeniden yargılama: Toplamda 150 yıl hapis cezası kararı
Kayseri'de Emrah Balkaş isimli kişinin bir mağarada öldürülmesine ilişkin davada yeniden yargılama tamamlandı. Mahkeme altı sanığa ayrı ayrı 25'er yıl hapis cezası verdi.
Kayseri'deki mağara cinayetinde yeniden yargılama tamamlandı.
Develi ilçesinde Emrah Balkaş isimli kişinin bir mağarada öldürüldükten sonra gömüldüğü olayın sanıkları Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı.
Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde duruşmaya katıldı.
SANIKLARIN TÜMÜ "SUÇSUZUZ" DEDİ
Sanıklar yaptıkları savunmada suçsuz olduklarını öne sürerek, olayın ardından intihar eden Eyüp Yıldız'ın "psikopat" olduğunu, Balkaş'a zarar vermemesi için çabaladıklarını ancak başaramadıklarını iddia etti.
Sanıkların tamamı intihar eden Yıldız'ın, kendileri mağaradan çıktıktan sonra Balkaş'ı öldürdüğünü öne sürdü.
TOPLAMDA 150 YIL HAPİS CEZASI KARARI
Yapılan yargılamanın ardından mahkeme heyeti sanıklar F.A., A.A., M.K., M.İ., Ş.B. ve M.Y. iştirak halinde adam öldürme suçundan ayrı ayrı 25'er yıl hapis cezasına hükmederek, tutukluluklarının devamına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
30 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre cezaevinden çıkan Emrah Balkas, arkadaş grubu ile bir mağarada buluştu.
Çıkan tartışmada Emrah Balkaş, Eyüp Yıldız tarafından tabanca ile öldürüldü.
Olayın ardından kaçan Eyüp Yıldız, Yukarı Fenese Mahallesi'nde saklandığı evde polis ekipleri tarafından kıstırılınca, teslim olmayarak tabanca ile yaşamına son verdi.
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