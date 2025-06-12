Mağara cinayetinde yeniden yargılama: Toplamda 150 yıl hapis cezası kararı

Kayseri'deki mağara cinayetinde yeniden yargılama tamamlandı.

Develi ilçesinde Emrah Balkaş isimli kişinin bir mağarada öldürüldükten sonra gömüldüğü olayın sanıkları Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde duruşmaya katıldı.

SANIKLARIN TÜMÜ "SUÇSUZUZ" DEDİ

Sanıklar yaptıkları savunmada suçsuz olduklarını öne sürerek, olayın ardından intihar eden Eyüp Yıldız'ın "psikopat" olduğunu, Balkaş'a zarar vermemesi için çabaladıklarını ancak başaramadıklarını iddia etti.

Sanıkların tamamı intihar eden Yıldız'ın, kendileri mağaradan çıktıktan sonra Balkaş'ı öldürdüğünü öne sürdü.