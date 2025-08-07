Mağarada 12 şehit soruşturması | MSB: Olayda ihmal ve kasıt tespit edilmedi

"Yapılan idari tahkikatta; olayın yaşandığı mağaranın girilen 3 bin 765’inci mağara olduğu, mağara operasyonlarının icrasına uygun olarak oluşturulan ekibin (METİ/PMKİ timi dâhil) birlikte mağara arama tarama eğitimi aldığı, arama/tarama ekibi ve keşif köpeği ile 1-5 Temmuz tarihleri arasında olayın meydana geldiği mağarada icra edilen keşif ve arama-tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz emareye rastlanmadığı, olayın meydana geldiği 6 Temmuz günü keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği; olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı, müteakiben mağaraya usulüne uygun olarak girildiği ve arama-tarama faaliyetine başlandığı anlaşılmıştır.

MSB 'de bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Irak 'ın kuzeyinde 6 Temmuz tarihinde 12 askerin bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olduğu olayın ardından başlatılan idari tahkikatın tamamlandığı belirtildi.

"OLAYDA BİR İHMAL, KASIT VE ZAFİYET YOK"



Kurtarma faaliyetinin; birlik personeli, KBRN Timi, UMKE, AFAD ve TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) unsurları ile birlikte usulüne uygun şekilde icra edildiği, önceden mağaranın girişinde ve önünde hazır bulundurulan oksijen tüpleri ve maskelerinin personelin tahliye ve tedavisinde kullanıldığı, olaydan etkilenen personele, olay yerinde bulunan 5 doktor ve sağlık ekibi ile derhâl müdahale edildiği ve hastaneye sevklerinin sağlandığı tespit edilmiştir. özellikle son on yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde; olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak yaşanan bu olay; istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş; istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır.

"TAHKİKAT RAPORU CUMHURİYET SAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ"

Ender karşılaşılan bu olay sonrası, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bu vesileyle şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

İSKENDERUN'DA İKİ ERİN ŞEHİT OLMASI

Hatay İskenderun'da temel askerlik eğitimde iki askerin şehit olduğu olayla ilgili de konuşan bakanlık kaynakları, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklendiğini bildirdi.