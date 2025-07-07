Mağaralarda biriken metan gazı cihaz olmadan anlaşılmıyor

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 12 asker şehit oldu.



İş Güvenliği Uzmanı Erdinç Günay, "Metan ve karbonmonoksit gazı zehirleyici değildir. Karbonmomotsit ve diğer gazlar zehirleyici olmakla beraber metan renksiz ve kokusuz bir gazdır. O nedenle doğada taşlardan çıkan organik maddelerin çürümesi endeniyle oluşan gazı anlamamız mümkün değil. Evlerde kullandığımız tüplerde doğalgaz kaçaklarını anlayabiliyoruz çünkü sonradan kokulandırılıyor." dedi.



Sadece mağaralarda değil tünellerde, dehlizlerde, terk edilmiş maden ocaklarında, su kuyularında bu önlemlere dikkat etmek hayati öneme sahip.

ÖNCE CAN GÜVENLİĞİ



Bu tip operasyonlarda timlerin önce kendi can güvenliklerini ön planda tutmaları gerekiyor.



Önce, bir gaz dedektörü ile gaz ölçümü yapılması gerektiğini dile getiren Günay, "Sonra içerdeki gazın boşaltılması ve bu çalışmalar sırasında gaz maskeleri ile olay yerine keşif yapan ekibin gaz taraması yapması daha doğru olur." değerlendirmesinde bulundu.