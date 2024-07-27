Mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 adet mağarada PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

MSB, paylaşımda "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek!" ifadelerini kullandı.

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