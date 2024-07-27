Mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
MSB, paylaşımda "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek!" ifadelerini kullandı.
Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2024
Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler;
- 3 adet el bombası,
- 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı… pic.twitter.com/UhaVHJfyTG
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