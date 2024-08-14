Mağaraya terk edilen köpek kurtarıldı

Antalya-Kemer yolundaki Akyarlar Tüneli'nin altında bulunan koy içerisindeki mağaraya terk edilmiş halde bulunan bir köpeği kurtarıldı.

Mağaraya terk edilen köpek kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemer yolunda bulunan Akyarlar Tüneli altında bulunan koy içerisindeki mağaraya terk edilmiş bir olduğu ihbarı sonrası harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyarlar Tüneli'nin sahil tarafından kara ulaşımı olmayan mağarada bulunan sahipsiz köpeği kurtarmak için tekneyle bölgeye ulaştı. Ekipler, terk edilmiş köpeğe hemen yiyecek ve su verdi.

Yiyeceği yedikten sonra kendine gelen hayvan, çevredekilerin de yardımıyla deniz aracına alındı.

Mağaraya terk edilen köpek kurtarıldı - 1

İLK KONTROLLERİ YAPILDI

Deniz yolculuğunun ardından balıkçı barınağındaki kıyıya çıkarılan , Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen görevlilere teslim edildi.

Köpeğin ilk kontrollerini yapan bakımevi görevlileri, sahipsiz hayvanı acil müdahale aracına alarak, ayrıntılı kontrol ve tedavisinin yapılabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Sahipsiz köpek, gerekli bakımları yapıldıktan sonra, yeni ve kalıcı yuvasını beklemek üzere geçici bakımevinde kalacak.

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