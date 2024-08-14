Mağaraya terk edilen köpek kurtarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemer yolunda bulunan Akyarlar Tüneli altında bulunan koy içerisindeki mağaraya terk edilmiş bir köpek olduğu ihbarı sonrası harekete geçti.



Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyarlar Tüneli'nin sahil tarafından kara ulaşımı olmayan mağarada bulunan sahipsiz köpeği kurtarmak için tekneyle bölgeye ulaştı. Ekipler, terk edilmiş köpeğe hemen yiyecek ve su verdi.



Yiyeceği yedikten sonra kendine gelen hayvan, çevredekilerin de yardımıyla deniz aracına alındı.