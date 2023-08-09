Magarsus ne demek? M.Ö. 7. yüzyılda kurulan Magarsus nerede?

Magarsus bir dizi projesiyle gündeme geldi. Başrollerini Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Magarsus, bir sahil kasabası Sarıbahçe’de narenciye tekelini elinde tutan bir ailenin hikayesini konu ediniyor. Peki, Magarsus ne demek? Diziye konu olan Magarsus nerede?

Magarsus ne demek? M.Ö. 7. yüzyılda kurulan Magarsus nerede?

Magarsus, M.Ö. 7. yüzyılda kurulmuş 'nın Karataş ilçesi sınırları içinde bulunan antik kent kalıntılarıdır. Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yazıtlar ile sikkeler ile diğer resmi belgelerde kentin ismi Mallos olarak geçmektedir. Strabon’a göre Troia Savaşı’ndan sonra bölgeye gelen Kilikyalı Mopsos ile Yunanlı Amphilokhos kenti kurarlar.

Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yazıtlar ile sikkeler ile diğer resmi belgelerde kentin ismi Mallos olarak geçmektedir. Strabon’a göre Troia Savaşı’ndan sonra bölgeye gelen Kilikyalı Mopsos ile Yunanlı Amphilokhos kenti kurarlar.

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