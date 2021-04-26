Mağazada açılış indirimi, corona virüsü unutturdu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ev eşyalarının satıldığı mağazanın açılışına özel indirim yapıldı. Müşteriler, corona virüs tedbirlerini hiçe sayarak, mağazaya akın etti.

Duvarlarda asılı uyarı afişlerini ve işletme sahipleri tarafından yapılan sosyal mesafe uyarılarını umursamayanlar, mağaza içinde ve dışında yoğunluk oluşturdu.

Bazı kişilerin maske dahi takmadığı görülürken, açılışın olduğu noktada hiçbir denetleme bulunmaması da dikkat çekti.

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