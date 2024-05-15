Mağazada mahsur kaldı, camı tırmalayarak yardım istedi

Zaman zaman mağazanın camını tırmalayan kediyi gören vatandaşlar, yandaki diğer esnafa, onlar da mağaza sahibine ulaştı.



Vitrinde ilginç görüntüler oluşturan ve saatlerce yardım isteyen kedi, mağaza sahibinin sabah gelip iş yerinin kapısını açması ile özgürlüğüne kavuştu.