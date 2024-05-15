Mağazada mahsur kaldı, camı tırmalayarak yardım istedi

Bartın'da bir mağazada mahsur kalan kedi, cansız mankenlerin bulunduğu vitrinin camını tırmalayarak yoldan geçenlerden yardım istedi.

Mağazada mahsur kaldı, camı tırmalayarak yardım istedi

'ın Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan bir mağazaya dün akşam girdiği tahmin edilen sokak kedisi, içeride mahsur kaldı.

Mağazada mahsur kaldı, camı tırmalayarak yardım istedi - 1

Günün ilk ışıklarında mağazanın vitrin bölümüne çıkan , cansız mankenlerin arasında dolaşarak yardım istedi.

Mağazada mahsur kaldı, camı tırmalayarak yardım istedi - 2

Zaman zaman mağazanın camını tırmalayan kediyi gören vatandaşlar, yandaki diğer esnafa, onlar da mağaza sahibine ulaştı.

Vitrinde ilginç görüntüler oluşturan ve saatlerce yardım isteyen , mağaza sahibinin sabah gelip iş yerinin kapısını açması ile özgürlüğüne kavuştu.

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