Mağazada su diye çamaşır suyu verilen Aslı Hatemi hastanelik oldu

Avukat Aslı Hatemi, İstanbul Nişantaşı'nda alışveriş için gittiği mağazada su diye verilen çamaşır suyunu içti. Hastaneye kaldırılan Hatemi'nin midesi yıkandı.

Haberler - NTV Haber 02.12.2021 - 14:21 | Son Güncelleme : 02.12.2021 - 14:42

Mağazada su diye çamaşır suyu verilen Aslı Hatemi hastanelik oldu

Nişantaşı'nda hafta sonu alışveriş yaparken mağaza çalışanından su isteyen Aslı Hatemi, üzerinde etiket olmayan şişedeki sıvıyı su zannederek içti.

İçtikten sonra fenalaşan Hatemi, hemen hastaneye kaldırıldı. Bir gece hastanede kalan Hatemi'nin midesi yıkandı ve endoskopi yapıldı.

''ÖLÜMDEN DÖNDÜM''

Taburcu edilen ve 30 gün boyunca kontrollerinin süreceğini belirten Aslı Hatemi, "Ölümden döndüm. Hukuki süreci de başlatacağım" dedi.

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