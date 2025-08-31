Mağazaya molotoflu saldırı
Adıyaman’da gece yarısı molotof kokteyli saldırısı düzenlenen işleri küle döndü.
Adıyaman merkez Hoca Ömer mahallesinde, kıyafet satan bir işyeri kundaklandı.
Gece saatlerinde araçla işyeri önüne giden kimliği belirsiz bir şahıs ateşlediği molotof kokteylini atıp kaçtı.,
İş yeri kısa sürede alev topuna döndü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma yürütüyor.
