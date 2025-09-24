Mağazayı kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bir mağazanın kundaklanmasının ardından soruşturma başlattı.



Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurduğunu belirledi.



Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.