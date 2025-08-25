Magazin dünyası taciz iddialarıyla sarsıldı

OYUNCULAR TACİZ İDDİALARINDA BULUNDU Oyuncu Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın tarafından fotoğrafçı Dilan Bozyel de Mehmet Yılmaz Ak tarafından tacize uğradığını iddia etti. Mehmet Yılmaz Ak, Bozyel’in taciz suçlamalarını reddederken Nazan Öncel, Gonca Vuslateri ve Aslıhan Gürbüz gibi isimler kadın oyunculara destek verdi.

Fotoğrafçı Mesut Adlin’in küçük yaşta biriyle yaptığı mesajlaşmalar sosyal medyada yayıldı. Birçok ünlü isim ile çekim yapan fotoğrafçı Adlin’in mesajlarının sosyal medyada yayılması sonrasında ünlüler camiasından sesler yükselmeye başladı.

Kral Kaybederse dizisinin başrol oyuncusu Aslıhan Gürbüz, iddialar konusunda sessiz kalan meslektaşlarını eleştirirken "Bir ifşa da arkadaşım Gizem Güçlü'den geliyor." dedi.

Güçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda menajer Ertunç Uygun'dan kişisel verilerini çaldığı için şikayetçi olduğunu ve Uygun'un 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğini duyurdu.

MANİFEST DE SESSİZ KALMADI



6 kişilik kız grubu Manifest'ten de bir paylaşım geldi.

Mesut Adlin'le yapılacak fotoğraf çekimlerini iptal ettiklerini duyuran grup, "Sürecin de takipçisi olacağız." dedi.



ADLİN'DEN İDDİALARA YANIT

Adlin hakkında ortaya atılan paylaşımlarla ilgili "Yaşı uygun olmayan biriyle bir iletişimim söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

GÜLŞEN TEPKİLERE NEDEN OLDU, GÜVEN PROJEDEN AYRILDI



Gülşen'in "Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur" paylaşımı tepkiye yol açarken oyuncu Ozan Güven de yeni projesi Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinden kadına şiddet davası nedeniyle ayrıldığını açıkladı.