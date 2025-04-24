Mağdurdan işkence isyanı: "Telefonunda fotoğrafların ne işi var?"

Antalya 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesinde dört sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında, 22 yaşındaki Vedat Kurt'un işkence görüp görmediğine yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlar mahkemeye sunuldu.

Adli Tıp Kurumunun Vedat Kurt hakkında yaptığı değerlendirmede; vücudunda bazı yara izlerinin tespit edildiği ancak olayla ilgili doğrudan tıbbi belge bulunmadığı için bu izlerin işkenceden kaynaklanıp kaynaklanmadığının kesin tespitinin yapılamadığı kaydedildi.

YARA İZLERİNİN NE ZAMANA AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

12 duruşma görüldüğünü ve bir sonuç alınamadığını belirten Kurt, "Beş yıldır bu işkence davası devam ediyor. Bana yapılan bu zulüm öyle sıradan bir suç değil. Ağzına hamam böceği penseyle koyulurken dişi kırılmış bir insanım. Adli Tıp Kurumuna sevkim verilmişti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gittim, detaylı inceleme yapıldı ve olaydan sonra kalan yaralarıma bakıldı. Duruşmada tekrar İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildim. Yeni alınan adli tıp raporunda, bedenimde ciddi hasarlar ve yara izlerinin olduğu saptandı. Fakat bu izlerin ne zamana ait olduğuna karar verilemedi." dedi.