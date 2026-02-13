Mahalle arasında kanlı pusu. Seyir halindeki araçta öldürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yaylalı Mahallesi'nde, S.B. yönetimindeki hafif ticari araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırıdan yara almadan kurtulan sürücü S.B. ise ifade işlemleri için jandarma ekiplerince karakola götürüldü. Çakmak'ın cenazesi ise Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı.