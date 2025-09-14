Mahalle kavgasında baba ile kızını vurdu

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Neşetiye mahallesinde gece yarısı Hüseyin T. isimli kişi ile komşusu Bayram İ. arasında tartışma çıktı.

Olay büyüdü ve kavgaya dönüştü. Hüseyin T., Bayram İ. ve 14 yaşındaki kızı Güler İ.'ye tabancaya ateş etti.



Baba- kız yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, saldırı sonrası kaçan Hüseyin T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.