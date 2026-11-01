Mahalle muhtarı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, Kocaali Merkez Mahallesi Muhtarı Beyti Kuru ile S.A.'nın İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.



İki şüphelinin bulunduğu aracın İstanbul'dan hareket ederek Karasu ilçesine geldiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 149 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan muhtar Beyti Kuru ile S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.