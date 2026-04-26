⁠Mahalle yanarken onlar derbiyi izledi. İki araç kül oldu, üç dükkan ve bir evde hasar var

YANGIN SÜRERKEN DERBİ İZLEDİLER



Ekiplerin söndürmek için seferber olduğu ve mahallelinin panikle sokağa döküldüğü yangında, bir işletmedeki bazı vatandaşlar ise Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynan derbiyi izlemeye devam etti. Maç sırasındaki bazı ataklarda sevinen, bazı ataklarda sinirlenen taraftarların o anları dikkat çekti.