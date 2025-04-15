Mahalle yolu için kendini yakacaktı

Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı’nda Atakum ilçesinin kırsal Kurugökçe Mahallesi'nde yaşayan Hakan Tüysüz (34), mahalle yolunun uzun süredir yapılmadığını ve yaşanan mağduriyetin giderilmediğini ileri sürdü.



Tüysüz, tepkisini göstermek için meydanda kendini yakma teşebbüsünde bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak Tüysüz’ü ikna etmeye çalıştı.



Belediye başkanının gelmesini isteyen Tüysüz, eylemine devam etti. Polis ekipleri, sivil bir zabıta personelini belediye başkan yardımcısı gibi tanıtarak Tüysüz’e yaklaştırdı.



Bu sırada sivil polis memuru ani bir hareketle Tüysüz’e müdahale ederek diğer polislerin yardımıyla şüpheliyi etkisiz hale getirdi.



Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.