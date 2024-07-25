Mahalledeki çöp konteyneri tartışması kanlı bitti

İstanbul Sultangazi'de baba ve oğul oldukları öğrenilen iki kişi ile komşuları N.M. arasında, sokaktaki çöp konteynerinin yeri konusunda anlaşmazlık çıktı. Çıkan tartışma sırasında, N.M., bıçaklanarak yaralandı.

Mahalledeki çöp konteyneri tartışması kanlı bitti

Sultançiftliği Mahallesi'nde bir sitenin önünde baba ve oğul oldukları öğrenilen A.M. ve N.M. ile komşuları N.M. arasında, çöp konteynerinin bulunduğu yer konusunda anlaşmazlık çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda N.M., bıçaklanarak yaralandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaralanan N.M., hastaneye kaldırılırken olayı duyan N.M.'nin yakınları, şüpheli baba A.M. ve oğlu N.M.'nin yaşadığı sitenin önüne geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, site önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Siteye girmeye çalışan yaralı N.M.'nin yakınlarına polis izin vermedi. Gözaltına alınan baba A.M. ve oğlu N.M., karakola götürülürken, yaralı N.M.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, olay sırasında baba A.M.'nin silahla havaya ateş ettiği öne sürüldü.

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