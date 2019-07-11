Olay, saat 01.00 sularında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi 4.Yıldız Sokak’taki tek katlı binada meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, ağabeyinin Pazar günün evden ayrılması nedeniyle tek başına kalan Hüsamettin İlkkuş’tan (68) 4 gündür haber alınamadı.

Durumdan şüphelenen İlkkuş’un kardeşi, eve gidince kötü kokular aldı. Bunun üzerine İlkkuş’un kardeşi, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca camları kırarak içeri girebildi.

Eve giren ekipler, Hüsamettin İlkkuş’un cesedi ile karşılaşırken, cesetten yayılan koku mahalleyi sardı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır koku nedeniyle eve girmekte zorlanırken, yaptıkları ilk belirlemede Hüsamettin İlkkuş’un öldüğünü tespit etti.



MASKE TAKANLAR İÇERİ GİREBİLDİ

Polis ekipleri koku nedeniyle eve giremeyince maske takarak içeri girip ceset üzerinde inceleme yaptılar. Yapılan incelemede, cesedin şiştiği ve 68 yaşındaki adamın Pazar gününden beri ölü olduğu belirlendi. Cesedin evden çıkarılması için AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. 68 yaşındaki adamın cesedi ağır koku nedeniyle battaniyeye sarılarak evden çıkarıldı ve incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cesedin kaldırıldığı sırada, mahallede vatandaşların ağır koku nedeniyle ağız ve burunlarını kapattığı görüldü.

Kokunun iki gündür olduğunu belirten mahalle sakini Haşim Aktürk, “Kardeşi haber alamamış ve gelip kapıyı çalmış. Ses gelmeyince polise haber verdi. Şişmiş vaziyette. Akşamdan beri cenazeyi alan kimse olmadı. Polis camları kırıp içeri girmiş. Koku mahalleye yayıldı, yayılınca ciddi anlamda koku rahatsızlık oluşturdu. İki gündür koku geliyor ama anlam veremedik. Başka yerlerde bir şeyler olmuş diye tahmin ettik." dedi.

