Mahallelerde "içmeyin" diye anons yapıldı: 150 kişi hastanelik oldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki mahallenin 150 sakini hastanelik oldu. Kaynak suyundan içenlerin rahatsızlanarak hastanelere başvurduğu belirlenirken sulardan numuneler alınıp inceleme başlatıldı.

Mahallelerde "içmeyin" diye anons yapıldı: 150 kişi hastanelik oldu

Dağdan kaynak suyunu yıllardır içme suyu olarak kullanan Arsuz’un Işıklı ve Tatarlı mahalle sakini 150 kişi, önceki gün karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Hastalar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İki mahallede yaşayanlar, rahatsızlıklarının içme suyundan kaynaklandığı öne sürdü. Bunun üzerine suların içmek için kaynatılarak kullanılması gerektiği anons edildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra HATSU ekipleri de iki mahallenin suyundan numuneler aldı. Numune sonuçlarına göre, içme suyuyla ilgili tedbirler alınacağı kaydedildi.

ŞİKAYETLER AZALDI

Diğer yandan, şikayetlerle Arsuz Devlet Hastanesi'ne gelen mahalle sakinlerinin sayılarının azaldığı ifade edildi.

Tedavide kullanılan ilaçların eczanelerdeki stoklarının da azalması nedeniyle bölgeye gerekli ilaçların gönderildiği belirtildi. HATSU ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin numunelerden çıkaracakları sonuç bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ege'de göçmen faciası: 7 kişi can verdi

Ege'de göçmen faciası: 7 kişi can verdi

12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi mezun oldu

Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi mezun oldu

Beyoğlu'nda metruk binada korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Beyoğlu'nda metruk binada korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Sosyal medyada infial yaratmıştı: MEB'den "Onlar Ermiş Muradına" masal kitabına ilişkin açıklama

Sosyal medyada infial yaratmıştı: MEB'den "Onlar Ermiş Muradına" masal kitabına ilişkin açıklama

Meteoroloji saat verip uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...