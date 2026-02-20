Mahalleli kötü kokuyu ihbar etti, evden 30 ton çöp çıktı
20.02.2026 22:26
Son Güncelleme: 20.02.2026 22:26
Kötü koku ihbarıyla gidilen evden 30 ton çöp çıktı.
Kocaeli'de kötü koku ihbarı yapılan yaşlı vatandaşın evinden 30 ton çöp çıktı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan yaşlı bir vatandaşın evinde uzun süredir biriken çöpler, mahalle sakinlerinin kötü koku ihbarı ile ekipleri harekete geçirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, evin içerisine yayılan yoğun ve rahatsız edici kokuyu görünce derhal temizlik çalışmalarına başladı.
Ekipler, evde biriken yaklaşık 30 ton çöpü kepçelerle kamyonlara yükleyerek bölgeden uzaklaştırdı. Gün boyu süren çalışmalar sırasında evin içindeki eski mobilyalar, elektronik atıklar, mutfak artıkları ve kullanılmayan ev eşyaları da temizlendi.
Temizlik işleminin ardından ekipler, evde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını detaylı şekilde gerçekleştirdi.