Mahalleyi böcekler bastı, vatandaşlar tedirgin oldu

Bazı apartman sakinleri ise kendi imkanları ile apartman içlerinde ve sokakta ilaçlama yaptı. Sokak sakinleri, böceklerin rögar kapaklarından çıktığını belirterek, acilen önlem alınmasını istediler.

Sokak sakinleri, ilgili kurumlara da dilekçe ile başvurarak bir an önce önlem alınması talebinde bulundular.