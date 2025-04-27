Mahalleyi koku sardı, ekipler alarma geçti

Kimyasal olduğu zannedilen koku için mahalle muhtarı ve vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine AFAD ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KOKUNUN KAYNAĞI 7 SAAT SONRA BULUNDU

Ekipler ölçümler yaparken, kokunun kaynağı yaklaşık 7 saat sonra adım adım takip edilerek bulundu.

Kapalı haldeki bir fabrikada akrilat malzemesinin reaksiyon geçirdiği belirlendi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Bazı vatandaşların kokudan etkilendiği belirlendi.

"MALZEME REAKSİYONA GİRMİŞ"

Olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı, "Yaklaşık 7 saat önce kokuyla alakalı 100 vatandaşımızdan şikayet aldık. Ben de hemen ekiplere bildirdim. Ekipler yaptıkları incelemede fabrikada akrilat isimli malzemenin reaksiyona girdiğini belirlediler." dedi.