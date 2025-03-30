Mahir Polat anjiyo oldu

Mahir Polat, göğüs ağrısı ve tansiyon problemi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastanesi'nde dün akşam yoğun bakıma alındı.



Kalp rahatsızlığı olan Polat öğle saatlerinde anjiyo oldu.

Mahir Polat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

"UYKU APNESİ VE KLOSTROFOBİ SORUNU DA YAŞIYOR"

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, "Mahir Bey'in uyku apnesi ve klostrofobi sorunu da var. Dolayısıyla bunlar yönünden nasıl bir değerlendirme olacak o konuda henüz kardiyolojiden bir netice çıkmadığı için bilemiyoruz. Önce ona bakacağız, sonrasında da diğer alanlar bakımından bir ihtiyaç var mı yok mu hekimlerin görüşü doğrultusunda hareket edeceğiz." diye konuştu.