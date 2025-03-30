Mahir Polat anjiyoya alındı
Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde fenalaştığı için hastaneye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat anjiyoya alındı.
Mahir Polat, göğüs ağrısı ve tansiyon problemi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastanesi'nde dün akşam yoğun bakıma alındı.
Kalp rahatsızlığı olan Polat öğle saatlerinde anjiyoya alındı.
Polat, daha önce de kalbinden operasyon geçirmişti.
Mahir Polat, İBB'ye yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanmıştı.
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