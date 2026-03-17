Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ev hapsi yurt dışı çıkış yasağına çevrildi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli kontrolün gözden geçirilmesi talebi üzerine verdiği kararda; ilgili delillerin büyük kısmının toplanması, konutu terk etmeme tedbirinde geçen süreyi gerekçe göstererek Mahir Polat'a yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı verildiği aktarıldı.

Polat hakkındaki ev hapsi yasağı, İBB’ye yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında verilmişti.

Mahir Polat İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada da tutuksuz olarak yargılanıyor.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Geçen yıl 19 Mart'ta gözaltına alınan ve ardından "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan Mahir Polat sağlık sorunları nedeniyle 9 Nisan'da tahliye edilmiş, ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), 31 Mart 2024 yerel seçimlerine "kent uzlaşısı" formülüyle girmişti. Kent uzlaşısı ilk olarak 4 Aralık 2023’te ilk kez dile getirildi. DEM Parti, kent uzlaşısı ile Türkiye’nin her yerinde halkın üzerinde uzlaştığı isimleri aday olarak belirleyeceğini ifade etmişti. Parti yönetimi, bu stratejiyle farklı illerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapılabileceğini açıklamıştı.

Ayrıca parti yönetimi, bu dönemde yerel seçim stratejisini tarif etmek için kullandığı bu kavramı "kentin tüm dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylarla seçimlere katılmak." olarak açıklıyordu.

DEM Parti bu strateji çerçevesinde, batı illerindeki bazı seçim bölgelerinde aday çıkarmadı, işbirliği temelinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adaylarını destekledi.

Bu kapsamda "Terör soruşturması", 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde gündeme gelen "kent uzlaşısına" dayanıyor.