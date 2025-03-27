Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan terör soruşturmasında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye kaldırıldı.
İBB'ye yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında terör suçlamasıyla tutuklanan Mahir Polat, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuluyordu.
Polat'ın avukatı müvekkilinin yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Kısa bir süre önce dört senede 3 kez anjiyo olduğunu açıklayan Mahir Polat'ın kalp hastası olduğu biliniyordu.
CHP'den Fatih Belediye Başkan Adayı da olan Mahir Polat, İstanbul'da atıl durumdaki tarihi yerleri kente kazandıran İBB Miras ekibinin de kurucusuydu.
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