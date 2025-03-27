Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

Kısa bir süre önce dört senede 3 kez anjiyo olduğunu açıklayan Mahir Polat'ın kalp hastası olduğu biliniyordu.



CHP'den Fatih Belediye Başkan Adayı da olan Mahir Polat, İstanbul'da atıl durumdaki tarihi yerleri kente kazandıran İBB Miras ekibinin de kurucusuydu.