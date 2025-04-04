Mahir Polat hastaneye sevk edildi
İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yeniden hastaneye sevk edildi. Geçen hafta cezaevinde fenalaşan Polat'a anjiyo yapılmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeniden hastaneye sevk edildi.
Polat'ın avukatı Erkam Erdem, dün yaptığı açıklamada müvekkilinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söylemişti.
Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hastaneye kaldırılmasını gerektirecek ölçüde Polat’ın tansiyonunun yükseldiğini belirten Erdem, cezaevindeki zorluklardan söz etmişti.
Erdem, “Şu an tek beklentisi pazartesi günü tam teşekküllü hastaneye sevk edilerek rapor alıp sağlık durumunun cezaevi için uygun olmadığının tespit edilmesi.” ifadelerini kullanmıştı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Polat bugün tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan hastaneye sevk edildi. Avukatı Mahir Polat'ın sağlık durumu nedeniyle tahliyesini talep ediyor. Polat'ın bu nedenle sevk edildiği hastanede sağlık raporu için heyet görüşmesine girmesi bekleniyor.
GEÇEN HAFTA ANJİYO YAPILMIŞTI
Geçen hafta fenalaştığı için hastaneye sevk edilen Polat'a anjiyo yapılmıştı.
MAHİR POLAT KİMDİR?
Mahir Polat, 1976 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. 2002 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu.
2003 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı. 2008 yılında Y.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü’nde müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011 – 2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi.
2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı dinsel kültürel miras odaklı doktora tezi çalışmasına devam etmektedir.
2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde başladığı görevini 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak sürdürdü. 2014 – 2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016 – 2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte pek çok müze kurulumu ve restorasyon çalışmaları içerisinde yer aldı.
Tarihi kültürel çevre koruma, müze bilim, dinsel kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında çalışmaları olan Mahir Polat, Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği üyesidir.
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