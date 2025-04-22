Mahir Polat hastaneye yatırıldı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kalp damar rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Mahir Polat hastaneye yatırıldı

9 Nisan'da ev hapsi kararı verilen Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sabah saatlerinde yüksek tansiyon nedeniyle Şişli'de bulunan özel hastaneye geldi.

Rutin kontrolleri için hastaneye gelen Polat, tansiyonunun yüksek seyretmesi nedeniyle doktorunun tavsiyesiyle hastaneye yatırıldı.

İKİ GÜN HASTANEDE KALACAK

Mahir Polat'ın sağlık durumunun doktorları tarafından yakından takip edildiği açıklanırken tedbiren iki gün hastanede kalacağı öğrenildi.

Mahir Polat hastaneye yatırıldı - 1 Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu

Öte yandan Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenen Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu hastaneye geldi.

EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "Terör" soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" iddiasıyla tutuklanan Mahir Polat, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak 9 Nisan'da ev hapsi kararı ile ceazevinden tahliye edilmişti.

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