Mahir Polat için gözler Adli Tıp Kurumu raporunda

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora çevrildi. Kurumun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği müzekkere ile Polat'ın hastaneye sevk edilerek, dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını talep ettiği belirtildi. İlgili kurulun, bunların sonucuna göre karar vereceği bildirildi. Kurumun talebi üzerine, Mahir Polat'ın hastaneye sevk edileceği ve tahlil ile tetkiklerin yapılacağı öğrenildi.

Mahir Polat

ANJİYO YAPILMIŞTI İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan Mahir Polat, önceki hafta cezaevinde fenalaşmıştı. Polat'a kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılmıştı. BAKAN TUNÇ: KONTROLLER EKSİKSİZ YERİNE GETİRİLİYOR Polat'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı. MAHİR POLAT KİMDİR?



Mahir Polat, 1976 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. 2002 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu.



2003 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı. 2008 yılında Y.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü’nde müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011 – 2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat