Mahir Polat için gözler Adli Tıp Kurumu raporunda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor bekleniyor. Kurumun, Polat'tan bir dizi tahlil ve tetkik talep ettiği, ilgili raporun da bu tetkiklerin sonucuna göre düzenleneceği ifade edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora çevrildi.
Kurumun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği müzekkere ile Polat'ın hastaneye sevk edilerek, dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını talep ettiği belirtildi.
İlgili kurulun, bunların sonucuna göre karar vereceği bildirildi.
Kurumun talebi üzerine, Mahir Polat'ın hastaneye sevk edileceği ve tahlil ile tetkiklerin yapılacağı öğrenildi.
ANJİYO YAPILMIŞTI
İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan Mahir Polat, önceki hafta cezaevinde fenalaşmıştı. Polat'a kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılmıştı.
BAKAN TUNÇ: KONTROLLER EKSİKSİZ YERİNE GETİRİLİYOR
Polat'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
MAHİR POLAT KİMDİR?
Mahir Polat, 1976 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. 2002 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu.
2003 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı. 2008 yılında Y.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü’nde müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011 – 2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi.
2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı dinsel kültürel miras odaklı doktora tezi çalışmasına devam etmektedir.
2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde başladığı görevini 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak sürdürdü. 2014 – 2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016 – 2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte pek çok müze kurulumu ve restorasyon çalışmaları içerisinde yer aldı.
Tarihi kültürel çevre koruma, müze bilim, dinsel kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında çalışmaları olan Mahir Polat, Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği üyesidir.
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