Mahir Polat, tutuklu olduğu cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Polat, bir süredir tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde yükselen tansiyonunun düşmemesi üzerine Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye jandarma ve polis ekipleri nezaretinde getirilen Polat’a ilk müdahalede bulunuldu. Edinilen bilgilere göre, Mahir Polat’ın tansiyonunun yükseldiği buna bağlı olarak müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Mahir Polat’ın tedavi gördüğü hastanede sağlık durumunun izlendiği ve yapılacak kontrollerin ardından gerek duyulması halinde anjiyo yapılabileceği öğrenildi.

Öte yandan Polat’ın hayati tehlikesinin olmadığı, takiben kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulduğu belirtildi.