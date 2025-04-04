Mahir Polat’ın avukatından açıklama: Tansiyonu hastaneye kaldırılmasını gerektirecek ölçüde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuna ilişkin, avukatı açıklama yaptı.



Avukat Erkam Erdem, Polat’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.



Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hastaneye kaldırılmasını gerektirecek ölçüde Polat’ın tansiyonunun yükseldiğini belirten Erdem, cezaevindeki zorluklardan söz etti.



Erdem, “Şu an tek beklentisi pazartesi günü tam teşekküllü hastaneye sevk edilerek rapor alıp sağlık durumunun cezaevi için uygun olmadığının tespit edilmesi.” ifadelerini kullandı