Mahir Polat'ın hastanedeki muayenesi tamamlandı: Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastanedeki tetkiklerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polat'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeniden hastaneye sevk edildi.
Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıktı.
ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ
Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırdı.
Polat'ın sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir açıklama yaptı.
Mahir Polat'ın durumunun hekimler tarafından dikkatle izlendiğini bildiren Bakan Tunç, "Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam etmektedir." dedi.
Polat'ın cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edildiği bilgisini veren Adalet Bakanı, "Burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu'na sevki kararlaştırılmıştır." dedi.
"HERHANGİ BİR İHMAL SÖZ KONUSU DEĞİL"
Bakan Tunç şöyle devam etti:
"Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Önemle belirtmek gerekir ki; Ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir."
AVUKAT ERDEM: TANSİYONU YÜKSEK SEVİYEDE
Polat'ın avukatı Erkam Erdem, dün yaptığı açıklamada müvekkilinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söylemişti.
Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hastaneye kaldırılmasını gerektirecek ölçüde Polat’ın tansiyonunun yükseldiğini belirten Erdem, cezaevindeki zorluklardan söz etmişti.
GEÇEN HAFTA ANJİYO YAPILMIŞTI
Geçen hafta fenalaştığı için hastaneye sevk edilen Polat'a anjiyo yapılmıştı.
MAHİR POLAT KİMDİR?
Mahir Polat, 1976 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. 2002 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu.
2003 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı. 2008 yılında Y.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü’nde müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011 – 2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi.
2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı dinsel kültürel miras odaklı doktora tezi çalışmasına devam etmektedir.
2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde başladığı görevini 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak sürdürdü. 2014 – 2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016 – 2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte pek çok müze kurulumu ve restorasyon çalışmaları içerisinde yer aldı.
Tarihi kültürel çevre koruma, müze bilim, dinsel kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında çalışmaları olan Mahir Polat, Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği üyesidir.
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